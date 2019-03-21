الجمارك السعودية والبحرينية تبحثان ربط نظام الحركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحثت الجمارك السعودية والبحرينية خلال اجتماعهما الثنائي الثالث في الرياض برئاسة محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس الجمارك في البحرين أحمد آل خليفة، آلية ربط نظام الحركة السعودي بنظام الحركة البحريني (حارس)، والجوانب المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة في الجمارك البحرينية، واعتماد الخطة التفصيلية لخطوات الاعتراف المتبادل لبرنامجي المشغل الاقتصادي المعتمد.

وتطرق الاجتماع بحضور مسؤولي جمارك البلدين، إلى مناقشة عدد من المحاور الجمركية، يأتي من أبرزها مناقشة ما يتعلق «بمنافذ الدخول الأولى»، وبحث اعتمادها في البلدين، وذلك من خلال مشاركة الجهات المسؤولة عن الفسح، ودراسة اعتماد شهادات المطابقة لفسح الواردات فيها، ومراجعة قوائم السلع المقيدة تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في «منافذ الدخول الأولى» في البلدين، بالإضافة إلى مناقشة وضع آلية محددة للتنسيق المشترك للتعامل مع مواضيع منظمة الجمارك العالمية والمحافل الدولية.

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وشملت أجندة الاجتماع محاور تتعلق بالجوانب الأمنية واعتماد مقترح خطة العمل الخاصة بفريق العمل الأمني، والاتفاق على المجالات التي سيتم تبادل المعلومات بشأنها، ووضع آلية جديدة لتطوير العمل الحالي المتعلق بتبادل المعلومات في المجالات المتفق عليها.

وأكد الحقباني أن الاجتماع يأتي والعلاقات التاريخية بين المملكتين تشهد تطورا مطردا في جميع المجالات، وعلى كل المستويات، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمعهما، والأهداف التي يتفق قادتنا جميعا -حفظهم الله- للوصول إليها، وذلك في سبيل تحقيق المنجزات على مختلف الأصعدة.

وبين أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق الذي من شأنه أن يسهم في توحيد الجهود وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على العمل الجمركي لدى الجانبين، ووضع الحلول الملائمة لها.