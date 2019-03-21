النقل تنفذ 12 مشروعا في الأحساء بـ1.9 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

تنفذ وزارة النقل 12 مشروعا للطرق في منطقة الأحساء بتكلفة بنحو 1.9 مليار ريال، وبطول 607 كلم، إذ تتضمن إنشاء 16 معبرا وتقاطعا علويا وسفليا، بحسب ما كشف عنه نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، خلال مشاركته أمس في ورشة عمل ضمن فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار.

وأوضح الدلامي أن منظومة النقل تولي منطقة الأحساء أهمية كبرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، مبينا أن وزارة النقل تنفذ أعمال صيانة وقائية لمشاريع الطرق القائمة والمقدر أطوالها بـ2,651 كلم، إضافة إلى رفع مستوى السلامة عليها بقيمة 446 مليون ريال من أجل الارتقاء بمستوى جودة الحياة وسهولة تنقل السكان، حيث تشمل تلك الأعمال الطرق المفردة والمزدوجة والزراعية والجسور.

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وحول الطرق الزراعية في المنطقة، بين الدلامي أنها تبلغ نحو 61 طريقا بطول 1,062 كلم، منها 427 كلم بمدينة الأحساء، وتتراوح الحركة المرورية عليها ما بين متوسطة إلى خفيفة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال دهانات بطول 212 كلم بتكلفة زادت على 2,5 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ حواجز معدنية واقية بطول 2,8 كلم بتكلفة 1,1 مليون ريال.

وتطرق الدلامي إلى الطرق الموجودة داخل النطاق العمراني، والتي يتم تسليم مسؤوليتها للبلديات التابعة لأمانة الأحساء، حيث أشار إلى أنها تشتمل على طريقين لبلدية الهفوف، و5 طرق لبلدية المبرز، و12 طريقا لبلدية الجفر، و7 طرق لبلدية العيون.

وحول الطرق الموجودة خارج النطاق العمراني ومطلوب تسليمها من البلديات لوزارة النقل، أشار إلى أن هناك مخاطبات بهذا الشأن والتنسيق قائم بين وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية لحصر كل الطرق المنفذة خارج النطاق العمراني ليتم تسلمها من قبل وزارة النقل، على أن يشمل ذلك أسماء هذه الطرق وطول كل طريق وتقدير تكاليف رفع مستواه ليكون مطابقا لمواصفات وزارة النقل وتوضيح مدى أهميته.

وفيما يخص مطالب أهالي المنطقة بإيجاد حلول لتقاطعات السكك الحديدية، ذكر أن العمل لا يزال جاريا في مشروع نقل مسار الخط الحديدي، وحين اكتمال المشروع سيكون قد حل جزءا كبيرا من التقاطعات داخل الأحساء، مبينا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بخصوصه من خلال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في المراحل المقبلة.