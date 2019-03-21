شكرا لقرائتكم خبر عن "الريبل" ترتفع هامشياً..و"بتكوين" تستقر أعلى 4000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات الأربعاء مع توجه المستثمرين نحو العملات الرقمية بعيداً عن الانخفاض في أسواق الأسهم العالمية.



وارتفعت "بتكوين" قليلاً اليوم مواصلةً مكاسبها أعلى حاجز أربعة آلاف دولار الذي اجتازته هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.



وأفادت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية "نفيديا" أنها تقترب من إتمام بيع مخزونها من العملات الرقمية ، بحسب ما صرحت لـ"بلومبرج" في التاسع عشر من مارس/آذار.

Advertisements



وتعمل الشركة حالياً على التخلص من العملات الرقمية حوزتها التي ظلت غير مباعة عندما تعرض السوق لخسائر حادة وصفها البعض بانفجار فقاعة.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.32 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وصعدت "بتكوين" أيضاً بنسبة 0.4% إلى 4037 دولار، وسجلت اعلى سعر عند 4046.1 دولار وأقل سعر عند 3991 دولاراً.