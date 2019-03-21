شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني": أتممنا صفقة شراء أصول "فوكس" بأكثر من 71 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "والت ديزني" إتمام صفقة الاستحواذ على الأصول الترفيهية المملوكة لـ"تونتي فيرست سنشري فوكس" مقابل 71.3 مليار دولار.



وبناء على الصفقة، سوف تهيمن "ديزني" على ستوديوهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني المملوكة لـ"فوكس" بالإضافة إلى شبكة "إف إكس كيبل" و"ناشونال جيوجرافيك" و"فوكس سيرشلايت".



يأتي اكتمال الصفقة بعد موافقة الجهات التنظيمية المعنية وابتعاد شبهة الاحتكار لتتوسع "والت ديزني" في المزيد من الأسواق من خلال الهيمنة على الأصول التابعة لـ"فوكس" التي تديرها أسرة الملياردير الشهير "روبرت موردوخ".

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وتعد هذه الصفقة بمثابة فصل في سلسلة من عمليات الاستحواذ التي طالت صناعة الإعلام في الولايات المتحدة، والتي شملت استحواذ "إيه تي أند تي" على "تايم وارنر".



وتراهن "ديزني" على أصول "فوكس" – التي تعد أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة حتى الآن – كمنتجات وخدمات هامة في استراتيجيتها لتثبيت أقدامها في صناعة الإعلام على المدى الطويل.



وفازت "ديزني" بالصفقة على حساب "كومكاست" التي تقدمت بعرض لشراء أصول "فوكس" العام الماضي مقابل 65 مليار دولار لترفع "ديوني" لاحقاً قيمة عرضها إلى 71.3 مليار دولار.