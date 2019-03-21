شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 1.7 مليار دولار بسبب الإعلانات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (حوالي 1.7 مليار دولار) ضد محرك البحث الإلكتروني "جوجل" – المملوك لت"ألفابت" – بسبب الإضرار بالمنافسين فيما يتعلق بالمعلنين.



واتهمت المفوضية الأوروبية "جوجل" باستغلال هيمنتها على البحث الإلكتروني وتقييد ظهور إعلانات منافسين في عمليات البحث خلال الفترة بين عامي 2006 و2016.



ورداً على ذلك، غيرت "جوجل" عقودها الإعلانية مع أطراف ثالثة كبرى وأتاحت عرض المزيد من الإعلانات البحثية للمنافسين.

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وبلغت أرباح "جوجل" – قبل الضرائب – من الإعلانات ما يقرب من 30.7 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ12.66 مليار دولار عام 2017.



وصرحت المفوضة الأوروبية التجارية "مارجريت فيستاجر" أن ممارسات "جوجل" الإعلانية غير قانونية وتقع تحت دائرة الممارسات الاحتكارية ، وعلى محرك البحث الإلكتروني الأمريكي وقف ذلك.



ومن الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت فرض غرامة العام الماضي على "جوجل" بحوالي 4.3 مليار يورو بسبب ما رأته من ممارسات احتكارية من خلال نظام تشغيل الجوالات "أندرويد" وإضراره بالمنافسين.



جاء ذلك بعد غرامة قدرها 2.4 مليار يورو أقرها الاتحاد الأوروبي على "جوجل" عام 2017 بسبب عرقلة ظهور المنافسين على مواقع التسوق الإلكترونية عند البحث.