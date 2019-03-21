شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض عقب طلب لندن تأجيل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد إعلان الحكومة البريطانية بزعامة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" التقدم بطلب لبروكسل بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت لندن اليوم طلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى الثلاثين منيونيو/حزيران المقبل بعد ان كان الموعد مقرراً في التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري.



وحال رفض الطلب، فإن بريطانيا ستخرج من التكتل الأوروبي الموحد سواء باتفاق أو دون رغم إقرار البرلمان البريطاني مقترحاً بعدم الخروج دون اتفاق.

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وكان مسؤولون فرنسيون قد ألمحوا إلى عدم الموافقة على تأجيل "بريكست" إلا إذا تقدمت المملكة المتحدة باستراتيجية أو خطة تتعلق بتمرير برلمان لندن اتفاق "بريكست".



وأطلق مسؤول بالمفوضية الأوروبي أيضاً تصريحات تشير إلى نفس المغزى حيث طالب حكومة "ماي" بتقديم سبب منطقي للموافقة على طلبها بتأجيل موعد "بريكست".



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:32 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.324، وسجل أعلى مستوى عند 1.3275 وأقل مستوى عند 1.3146.