شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استقرار الدولار..الذهب يغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على الرغم من استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط ترقب عن كثب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سياسته النقدية.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي عن قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها دون تغيير عند 2.5%، وسوف يكشف البنك أيضاً عن توقعاته حيال النمو الاقتصادي ومعدل التضخم أيضا.

Advertisements



وعقب القرار، سيعقد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مؤتمراً صحفياً يوضح فيه أبعاد القرار المتخذ من جانب مسؤولي البنك المركزي بالإضافة إلى رؤيتهم حيال الاقتصادين الأمريكي والعالمي.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:45 جرينتش عند 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% (ما يعادل 4.80 دولار) وأغلقت عند 1301.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1309.5 دولار وأقل سعر عند 1298.1 دولار.