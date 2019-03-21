شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر مع تحول أنظار الأسواق نحو الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط توجه أنظار الأسواق نحو الاحتياطي الاتحادي الذي ينتهي اجتماعه اليوم ويعقبه قرار بشأن سياسته النقدية.



وسوف يعلن البنك المركزي عن قرار الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير بفعل تبني نهج الصبر في رفعها والتوقف إلى حين وضوح الرؤية في الاقتصادين الأمريكي والعالمي.



وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أعلن تبني نهج الصبر بسبب التقلبات في الأسواق المالية وظهور بوادر على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تباطؤاً في النمو هذا العام.

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وسوف يدلي "باول" بتصريحات هامة اليوم في المؤتمر الصحفي تعقيباً على قرار الاحتياطي الاتحادي، ومن المتوقع أن يحدد مسار الخطوات المقبلة للسياسة النقدية.



ومن ناحية أخرى، لم يتم بعد الكشف عن نتائج للمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسوف يتجه وفد تجاري أمريكي الأسبوع المقبل إلى بكين لبحث الملف التجاري.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:00 جرينتش عند 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.