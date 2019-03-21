شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق مكاسبه مدعوماً بانخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم مع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وعززت مكاسبها في أعقاب بيانات أظخهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزون الخام في أمريكا انخفض 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بارتفاع مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية أن مخزونات النفط انخفضت بـ2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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من ناحية أخرى، سوف يعلن الاحتياطي الاتحادي عن قراره اليوم بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير لتتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 60.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.03 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 68.4 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 68.5 دولار وأقل سعر عند 67.1 دولار.