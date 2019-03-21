شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الكندي مع ترقب الأسواق لنتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل انتظار الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم بالإضافة إلى التطورات حول المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



ولم يحرك الدولار الكندي ساكناً رغم صدور بيانات المخزونات الأمريكية من النفط التي أظهرت انخفاضاً بحوالي 9.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي الأمر الذي دعم بدوره أسعار الخام.

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من ناحية أخرى، سيسافر وفد تجاري أمريكي إلى العاصمة الصينية "بكين" في الأسبوع المقبل لمناقشة الملف التجاري وسبل حل القضايا الخلافية العالقة التي تعوق إبرام اتفاق نهائي.



وفي سياق منفصل، سيكشف البنك المركزي الأمريكي اليوم عن قراره بشأن الفائدة ليلي القرار المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول" الذي سيتحدث عن تطورات السياسة النقدية على الأرجح بالإضافة إلى التطورات في الأسواق العالمية.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:30 جرينتش بنسبة 0.7502 وسجل أعلى مستوى عند 0.7514 وأقل مستوى عند 0.7488.