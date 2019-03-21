شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الخام في أمريكا بأكثر من 9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مسجلةً 439.5 مليون برميل بينما توقع محللون ارتفاعها بمليون برميل.



وكشفت البيانات الحكومية عن أن مخزونات البنزين تراجعت بـ4.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات المقطرات بحوالي 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أفاد أمس في بيانات أولية غير رسمية أن مخزونات النفط هبطت 2.1 مليون برميل فقط في الأسبوع الماضي.