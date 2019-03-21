شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الخام في أمريكا بأكثر من 9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 9.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مسجلةً 439.5 مليون برميل بينما توقع محللون ارتفاعها بمليون برميل.
وكشفت البيانات الحكومية عن أن مخزونات البنزين تراجعت بـ4.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات المقطرات بحوالي 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أفاد أمس في بيانات أولية غير رسمية أن مخزونات النفط هبطت 2.1 مليون برميل فقط في الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مخزونات النفط الخام في أمريكا بأكثر من 9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.