شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على انخفاض ففي انتظار نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مع تحول أنظار المستثمرين نحو نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وسوف يكشف الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بتثبيتها عند 2.5% دون تغيير، كما سيصدر البنك توقعاته بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.



وسوف يدلي "باول" بتصريحات عن مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي وأحدث المستجدات في الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.



وفي بداية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 25773 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 7709 نقاط، فيما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2822 نقطة.