شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الصعود عقب القرار الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي عقب قرار الحكومة الروسية بشأن المعدن، وذلك بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



هذا، واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:44 جرينتش عند 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

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يأتي ذلك قبيل إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم الأمر الذي سيؤثر على تحركات العملة الأمريكية في الأسواق.



وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق هذا الشهر – أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم – أنها ستحظر تصدير المعدن بدايةً من مايو/أيار حتى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى نقص المعروض بالأسواق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1558.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1565.5 دولار وأقل مستوى عند 1548.3 دولار.