شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء على وشك تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق بالأمس أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، ويكبح الخسائر بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:09 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.28$،وسجل أعلى مستوي 59.37$ ،وأدنى مستوي 58.57$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الثلاثاء ارتفاعا نسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 59.84$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 15 آذار/مارس ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 445.9 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى للمخزونات الأمريكية فى شهر، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وبالنسبة للإنتاج فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 12.0 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي البالغ 12.1 مليون برميل.