شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع فى حاجة إلى المزيد من العزم للتداول أعلى 140$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت بالأمس ، يأتي هذا مع الهبوط المحدود حاليا فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق الرقمية ، فى الوقت التي تحتاج فيه ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم إلى المزيد من العزم للتداول أعلى 140$.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 137.00$ بانخفاض قدره 0.87$ بنسبة 0.6%،حيث سعر الافتتاح عند 137.87$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 138.35$ ،وأدنى سعر عند 135.26$.

حقق الايثريوم يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع صعود معظم العملات الرقمية الكبرى فى السوق.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 139.5مليار$ ،مع انخفاض محدود فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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يأتي هذا الانخفاض المحدود ، بعدما سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 141 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 شباط/فبراير، فى علامة قوية على الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق فى الوقت الحالي.

من ناحية أخرى أشاد "فيتاليك بوتيرين" مبتكر مشروع شبكة الايثريوم بالنموذج المتحكم حاليا فى ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم ،وقال فيتاليك أن النموذج الحالي اجتاز اختبارا صعبا ،خاصة بعد حل مشكلات البروتوكول الأخيرة.

وأضاف مؤسس الايثريوم بأن الناس يشكو من النموذج كعملية ،بينما فيما يتعلق بالنتائج الملموسة التي حققتها إدارة الايثريوم فقد تمت بشكل جيد بالفعل.

وكانت شبكة الايثريوم قد أجرت بنجاح يوم 28 شباط/فبراير الماضي تحديث كونستانتينوبل/ بيترسبرغ بما يعرف باسم "عملية الهاردفورك".

ويعتقد الخبراء إن هذه التحديثات ستجلب معها الثقة والاهتمام المطلوبين فى الاستثمار فى الأصول الرقمية وتطوير التطبيقات اللامركزية.