شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع قبل قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال أربعة أيام ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.30$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.35$،وسجلت الأعلى عند 15.37$ ، والأدنى عند 15.26$.

حققت أسعار الفضة يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب يومي خلال التسعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.72 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يأتي انتعاش مستويات الدولار قبيل صدور قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ،وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويبحث المستثمرين من خلال نتائج الاجتماع عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك احتمالات قوية بأن يتبني المركزي الأمريكي لهجة تشاؤمية ،ويخفض توقعات أهداف الفائدة المستقبلية.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.