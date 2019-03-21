شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال التسعة أيام الأخيرة ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي96.01نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.84 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 95.81 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.72 نقطة ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي توقف عمليات بيع العملة الأمريكية يوم الأربعاء مع تحسن مستويات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل مع تجدد المخاوف حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن مخاوف أمريكية من أن الصين تتراجع عن المطالب الأمريكية خلال المحادثات التجارية.

هذا ويترقب المستثمرين عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والمستمر منذ الأمس،وسط الاحتمالات الكاملة فى معظم الأسواق المالية لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ويبحث المستثمرين من خلال نتائج الاجتماع عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك احتمالات قوية بأن يتبني الاحتياطي الاتحادي لهجة تشاؤمية ،ويخفض توقعات أهداف الفائدة المستقبلية.