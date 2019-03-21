شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 6 جلسات والأنظار على قرارات البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى ستة جلسات ، لتنزل من أعلى مستوى فى ستة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات جني الأرباح ، بالإضافة إلى هبوط قطاع التعدين والموارد الأساسية مع تجدد المخاوف التجارية ، يأتي هذا فى الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أشهر ، مدعوما بصعود قوي لأسهم شركات صناعة السيارات.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تكبد أول خسارة خلال ست جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بحوالي 2% ، مع تجدد المخاوف التجارية خاصة بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن مخاوف أمريكية من أن الصين تتراجع عن المطالب الأمريكية خلال المحادثات التجارية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين فى إدارة الرئيس "دونالد ترامب" أن الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" و وزير الخزانة "ستيفن منوتشين" يعتزمان السفر إلى بكين الأسبوع المقبل لحضور جولة أخرى من المحادثات التجارية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

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تترقب معظم الأسواق المالية العالمية قرارات البنك الفيدرالي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، تأتي القرارات بحلول الساعة 18:00 جرينتش ، والمتوقع على نطاق واسع بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.

يترقب المستثمرين عن كثب بيان السياسة النقدية وقرار البنك بشأن توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية خلال السنوات القليلة المقبلة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% ، حيث من المقرر أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.