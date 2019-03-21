شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربعة أيام ، تحت ضغط توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,302.72$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,305.11$،وسجلت أعلى مستوي 1,307.00$ ، وأدنى مستوي 1,301.64$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي ،وتحسن الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن .

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب يومي خلال التسعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 95.72 نقطة ، عاكسا توقف هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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يأتي توقف هبوط مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية والمستمر منذ الأمس ،وسط الاحتمالات كاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ويبحث المستثمرين من خلال نتائج الاجتماع عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك احتمالات قوية بأن يتبني الاحتياطي الاتحادي لهجة تشاؤمية ،ويخفض توقعات أهداف الفائدة المستقبلية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 1.18 طن متري لينزل الإجمالي إلى 778.08 طن متري، متخليا عن مستوى 779.27 طن متري والذي يعد أعلى مستوي منذ 28 شباط/فبراير الماضي.