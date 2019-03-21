شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 20-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل حاد لينجح بملامسة أهدافنا المنتظرة عند 1.1420 ثم 1.1443، ويجد السعر مقاومة قوية عند المستوى الأخير، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة بحذر، حيث إن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.1550 كمحطة رئيسية تالية، بينما صموده أمام محاولات السعر الإيجابية سيضغط على الزوج للارتداد هبوطاً والتوجه نحو مناطق 1.1270 مبدئياً.

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