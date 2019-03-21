شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 20-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، جاء انخفاض السهم الأخيرة على تداولاته اللحظية في محاولة منه لجني أرباحه ، ولاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استمرار ارتفاعه ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 116.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 122.21 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد