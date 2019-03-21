فيس بوك تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 20-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسيطر على تداولات السهم الأخيرة بالمدى القصير موجة تصحيحية صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد انخفض السهم في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 159.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 171.98 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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