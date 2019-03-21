الاقتصاد

سيتي جروب يتحرك بمنطقة إيجابية – تحليل – 20-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية أعلى مستوى الدعم 64.59 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 80.70 إلى 48.49) ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولهذا وطيلة استقرار السهم أعلى مستوى 64.59 نتوقع له الارتفاع بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 68.39 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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