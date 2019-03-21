جنرال اليكتريك بين المطرقة والسندان - تحليل – 20-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليرتفع بذلك بنطاق موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.77 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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