شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 20-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الداش كوين بإيجابية ملحوظة ليختبر المقاومة المحورية 92.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بينما سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون المستوى المذكور، وبدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 85.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 85.20 والمقاومة 92.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط