شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر اللايتكوين محاولة لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لكنه يعود للاستقرار فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 65.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 57.50 لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد