شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية والبحرينية تبحثان المشاركة في فسح الواردات والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الجوانب المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة في الجمارك البحرينية، وبحث آلية ربط نظام الحركة السعودي بنظام الحركة البحريني «حارس»، إلى جانب اعتماد الخطة التفصيلية لخطوات الاعتراف المتبادل لبرنامجي المشغل الاقتصادي المعتمد.
وشملت أجندة الاجتماع محاور تتعلق بالجوانب الأمنية واعتماد مقترح خطة العمل الخاصة بفريق العمل الأمني، والاتفاق على المجالات، التي سيتم تبادل المعلومات بشأنها، ووضع آلية جديدة لتطوير العمل الحالي المتعلق بتبادل المعلومات في المجالات المتفق عليها.
واختُتم الاجتماع بإقرار جُملة من التوصيات، التي يتعين على فريق العمل في الجانبين تنفيذها خلال المرحلة القادمة، كما أكدت التوصيات أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التواصل، وذلك بما يُحقق أهداف الجمارك السعودية والبحرينية.
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