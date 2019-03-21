شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ورش عمل تتناول النقل والتعليم والبلديات والعمل والتجارة والان نبدء بالتفاصيل
كما جاءت ورشة قطاع البلديات بعنوان (مستقبل المدن السعودية، ودور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة)، وأدارها أمين عام مجلس الشورى محمد المطيري، وتحدث فيها أمين الأحساء م.عادل الملحم، وعدد من المسؤولين والخبراء.
فيما كانت ورشة الموارد البشرية، بعنوان (الفرص والتحديات لسوق العمل في ظل رؤية المملكة «2030»)، وتحدث فيها مدير عام الإدارة العامة للسياسات ومعايير سوق العمل بوزارة العمل وليد الكلش، ومدير توطين القطاع الصناعي بوزارة العمل سالم الشرمة، وأدارها رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الأحساء محمد العتيبي.
وتناولت الورشة الخامسة قطاع التجارة، من خلال عدة محاور أهمها: تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات والمؤسسات والتعريف بلجنة بدء ممارسة النشاط التجاري والإصلاحات التي تمت من خلال تلك اللجنة، وتحدث فيها مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية ومدير عام المشاريع وقياس الأداء بالوزارة تركي العسكر، وأدارها رئيس لجنة التجارة والاستثمار بغرفة الأحساء فهد بوخمسين.
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