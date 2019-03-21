شكرا لقرائتكم خبر عن 49.7 مليون مشترك في خدمات الاتصالات المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز الرويس أن إجمالي الاشتراكات في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة 49.7 مليون اشتراك، وصلت معه نسبة انتشار الخدمات الصوتية منها على مستوى السكان إلى 127%، إضافة إلى توافر تغطية تقنيات الجيل الرابع لحوالي 90% من مناطق المملكة بما فيها المراكز والقرى والهجر النائية.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، الذي تقيمه الهيئة بعنوان «تحول رقمي لوطن طموح»، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة م. عبدالله السواحة في الرياض بمشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات ومسؤولين حكوميين في الجهات ذات العلاقة.

» سرعة الإنترنت

وعلى صعيد سرعة الإنترنت، أشار د. الرويس إلى أن أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة التحميل في المملكة للإنترنت المتنقل إلى 31.06 ميجا بايت في الثانية Mbps، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميجا بايت في الثانية Mbps، مما يعكس تقدم المملكة في سرعات الإنترنت المتنقلة عالميًا، وهذا بفضل جهود الوزارة والهيئة الساعية لتحسين سرعة الإنترنت وتعزيز أداء شبكات وخدمات شركات الاتصالات ونشر تقنيات الاتصالات الحديثة في جميع أنحاء المملكة من خلال طرح العديد من مزادات الطيف الترددي، التي من شأنها رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 260 ميجاهرتز إلى 1010 ميجاهرتز، مما سيسهم في مضاعفة سرعة الإنترنت.

» استهلاك البيانات

وفيما يخص البيانات، بيَّن أن استهلاك البيانات تجاوز بنهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرا بايت تجاوزت 30%، وسجل استهلاك بيانات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 54%، فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات الاتصالات المتنقلة 46%.

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» الجيل الخامس

وقال د. الرويس: على صعيد تمكين الجيل الخامس والتقنيات الحديثة؛ فقد أصدرت الهيئة الرخص المؤقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 153 موقعا بتقنية الجيل الخامس في 9 مدن؛ مما أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة للجيل الخامس.

» خدمة ضيوف الرحمن

وفيما يخص خدمة ضيوف الرحمن، أشار إلى أن خدمات الاتصالات حققت مؤشرات عالية في موسم حج 1439هـ، حيث بلغ فيها عدد المكالمات المحلية والدولية 439 مليون مكالمة، تمت عبر 16 ألف محطة قاعدية «برج اتصالات»، فيما وصل حجم تنزيل البيانات إلى 30.6 ألف تيرا بايت بنسبة زيادة تقدر بـ 32% عن عام 1438هـ، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرمة قد بلغت 26.45 ميجا بايت/‏ثانية بنسبة تحسن 128% مقارنة بعام 1438هـ، فيما بلغت سرعة التنزيل للإنترنت في المدينة المنورة 31.59 ميجا بايت/‏ثانية بنسبة تحسن 200% مقارنة بعام 1438هـ.

وأكد د. الرويس أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من أهم ركائز برنامج التحول الوطني المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويتضمن البرنامج أهدافا إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م.