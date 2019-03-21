شكرا لقرائتكم "المؤشر" يحافظ على موقعه فوق 8600 نقطة لليوم الثالث على رغم تراجع معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 19:28

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات اليوم المحافظة على موقعه فوق مستوى 8600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي على رغم تراجع معدلات الاداء وهبوط أسعار 57 في المئة من الاسهم المدرجة مقارنة بالجلسة السابقة.



وكان المؤشر العام أنهى جلسة أمس هابطا إلى مستوى 8640.52 نقطة في مقابل 8658.95 نقطة أمس ، بخسارة قدرها 18.43 نقطة نسبتها 0.21 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 814 نقطة تعادل 10.40 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا محدودا في معدلات الاداء ، إذ هبطت في السيولة المتداولة بنسبة 19 في المئة إلى 3.03 بليون ريال، في مقابل 3.7 بليون ريال، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 11 في المئة إلى 120 ألف صفقة في مقابل 134 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1368 سهم بنسبة 4 في المئة، و تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة إلى 164 مليون سهم، في مقابل 178 مليون سهم لليوم السابق.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 178 شركة ، ارتفعت اسعار أسهم 75 شركة، وهبطت أسعار أسهم 106 شركات، واستقرت أسهم 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.064 تريليون ريال بزيادة قدرها 7 بلايين ريال نسبتها 0.35 في المئة.

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وأنهت قطاعا 7 قطاعات من السوق تعاملات أمس على ارتفاع في مؤشراتها ، تصدرها مؤشر الادوية الصاعد بنسبة 0.72 في المئة إلى 3701 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية المرتفع بنسبة 0.32 في المئة الى 3512 نقطة، ثم مؤشر المرافق العامة الصاعد 0.25 في المئة الى 3712 نقطة.

وسجل مؤشر التأمين رابع أكبر زيادة نسبتها 0.24 في المئة الى 4336 نقطة، تلاه مؤشر الصناديق العقارية بزيادة نسبتها 0.16 في المئة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات 13 قطاعا أخرى، كان أكبر خسارة مؤشر انتاج الاغذية المتراجع 1.52 في المئة، تلاه مؤشر الخدمات التجارية الهابط 0.99 في المئة، ثم مؤشر تجزئة السلع الكمالية بخسارة نسبتها 0.82 في المئة، ، فيما حقق الرعاية الصحية أقل خسارة نسبتها 0.21 في المئة الى 8641 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس، واصل سهم الراجحي تصدر قائمة الأسهم لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 274 مليون ريال نسبتها 9 في المئة، من تداول 2.7 مليون سهم استقر سعره خلالها عند 100.80 ريال بزيادة 0.60 في المئة.

وسجل سهم سابك ثاني اكبر سيولة متداولة بلغت 253 مليون ريال نسبتها 8.4 في المئة، جاءت من تداول مليوني سهم، استقر سعره خلالها عند 124.80 ريال بتراجع 0.32 في المئة.