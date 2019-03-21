شكرا لقرائتكم مصر تنفذ 4 مشاريع بتروكيماوية بـ1.5 بليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 6 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 19:31

تعتزم وزارة البترول المصرية تنفيذ 4 مشاريع جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 1.5 بليون دولار. وجاء ذلك خلال ترؤس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أعمال الجمعية العامة لـ"الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته" (ايثيدكو)، أحد أكبر مشاريع صناعة البتروكيماويات المصرية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2018.



وأكد الملا اهتمام الوزارة بتطوير صناعة البتروكيماويات وزيادة طاقتها الإنتاجية للمساهمة للنهوض بالصناعة الوطنية وإعطاء أكبر قيمة مضافة من موارد البترول والغاز ودعم ميزان المدفوعات والاقتصاد القومي من خلال ما توفره المشاريع من منتجات بتروكيماوية للسوق المحلية والتي تدخل في العديد من الصناعات، بالإضافة إلى التصدير لتوفير النقد الأجنبي.

وشدد الملا على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ التوسعات الجديدة ومشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات لما لها من مردود اقتصادي كبير وكونها تسهم في دعم وتحسين الاستفادة المثلى من فائض إنتاج الغاز الطبيعي المصري بعد ربط مراحل إنتاج جديدة لحقول الغاز بالبحر المتوسط على الشبكة القومية خصوصاً وأن الغاز يحقق عند استغلاله كمدخلات إنتاج في صناعة البتروكيماويات أعلى قيمة مضافة للاقتصاد القومي تفوق استغلاله خاماً.

وأشار رئيس الشركة عبدالمجيد حجازي لأهم نتائج الأعمال إلى تحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة خلال عام 2018 بنسبة تتجاوز 100 في المئة وبواقع نحو 381 ألف طن بولي ايثيلين ونحو 19 ألف طن بيوتادايين ومشتقاته للمساهمة في الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلية وتصدير المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية لتحقيق عائدات دولارية.