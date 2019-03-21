شكرا لقرائتكم 48 في المئة تراجع في السيولة المتداولة ببورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 18:32

أنهت 31 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاربعاء على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 14 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات ، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 563 بليون ريال بزيادة قدرها 2.4 بليون ريال نستبها 0.43 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 48 في المئة الى 212 مليون ريال في مقابل 407 ملايين و هبطت الكمية المتداولة 38 في المئة الى 8.4 مليون سهم، في مقابل 13.5 مليون ، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 20 في المئة الى 5344 صفقة في مقابل 6712 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة بلغت 0.20 في المئة تعادل 20 نقطة صعودا الى مستوى 9977 نقطة في مقابل 9957 نقطة ، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.13 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.05 في المئة الى 7428 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.04 في المئة، وفي المقابل ارتفعت بقية المؤشرات تصدرها مؤشر النقل المرتفع بنسبة 1.96 في المئة تعادل 44 نقطة الى 2272 نقطة، تلاه مؤشر العقارات بزيادة 1.12 في المئة الى 2028 نقطة، ثم مؤشر المصارف المرتفع 0.93 في المئة الى 3761 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم رابع أكبر زيادة نسبتها 0.72 في المئة تعادل 22 نقطة الى 3046 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 0.56 في المئة الى 18.2 ألف نقطة، فيما ارتفع مؤشر التأمين 0.34 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر الصناعة 0.13 في المئة.