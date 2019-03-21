شكرا لقرائتكم 59 % زيادة في السيولة المتداولة في "البحرين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 8 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 18:16

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم بزيادة 0.22 في المئة تعادل 3.14 نقطة، صعودا الى مستوى 1423.46 نقطة في مقابل 1420.32 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 6.45 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 1.12 في المئة تعادل 9.11 نقطة هبوطا الى 803.12 نقطة في مقابل 812.23 نقطة ، لترتفع خسارته منذ مطلع العام الى 2.43 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاداء، اذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في "بورصة البحرين" الى 9.84 مليون سهم في مقابل 8.4 مليون بارتفاع 17 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 3.92 مليون دينار في مقابل 2.46 مليون اليوم السابق بارتفاع 59 في المئة، نفذت من خلال 116 صفقة في مقابل 103 صفقات بزيادة 13 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت 3 شركات، وتراجعت شركتان ، واستقرت 10 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.73 بليون دينار بزيادة 19 مليون دينار نسبتها 0.22 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.37 مليون دينار بحريني، شكلت 60 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 79 صفقة.

وحل سهم البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 2.23 مليون دينار، نسبتها 50 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 7 ملايين سهم ، نُفذت من خلال 50 صفقة.