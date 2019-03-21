شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة لليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 9 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 18:13

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 31 في المئة الى 33 مليون دينار في مقابل 49 مليونا لليوم السابق فيما تراجعت الكمية المتداولة 15 في المئة الى 185 مليون سهم في مقابل 217 مليونا، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 5690 صفقة في مقابل 7234 صفقة بنسبة تراجع 9 في المئة.



وعلى رغم تراجع الاداء، الا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة سجلت ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وواصل مؤشر السوق الاول تحقيق اكبر زيادة في البورصة لليوم الثاني بنسبة 1.17 في المئة تعادل 67 نقطة، صعودا الى مستوى 5817 نقطة في مقابل 5750 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.17 في المئة تعادل 8 نقاط الى 4789 نقطة في مقابل 4781 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.88 في المئة تعادل 48 نقطة الى 5462 نقطة في مقابل 5414 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « مشاريع » في صدارة الاسهم الرابحة لليوم الثاني، بعد ارتفاع سعره 3.96 في المئة، وصولاً إلى 210 فلس، من تداول 3.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 681 الف دينار، نُفذت من خلال 258 صفقة.

وسجل سعر سهم « جي اف اتش» أكبر خسارة نسبتها 0.65 في المئة الى 77 فلس، من تداول 824 الف سهم، قيمتها بلغت 63 الف دينار، نُفذت من خلال 37 صفقة، فيما سجل سهم « بيتك » أكبر سيولة متداولة لليوم الثاني بلغت 5.65 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.86 في المئة الى 656 فلس، جاءت من تداول 8.7 مليون سهم.