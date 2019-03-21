شكرا لقرائتكم توقعات ببدء محاكمة غصن في أيلول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - رويترز - | منذ 9 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 17:16

أعلن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن في أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضافت أن أول ظهور لغصن، المتهم بعدم الإفصاح عن جزء من دخله في "نيسان"، أمام المحكمة قد يكون في 23 أيار (مايو) المقبل في إطار الإعداد للمحاكمة.



وكان أُفرج عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار الشهر الجاري بعدما أمضى أكثر من مئة يوم في مركز احتجاز في طوكيو. ويواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في "نيسان" على مدار نحو 10 سنين. وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان"، لكنه لا يزال عضواً في مجلس الإدارة.