إنشاء معمل للغاز بالأحساء لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

كشف رئيس أرامكو السعودية، كبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن الشركة تخطط لبدء إنشاء معمل غاز الجافورة في الأحساء خلال العام المقبل، لإنتاج 3 مليارات قدم3 من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل، مبينا أن الأحساء تحتوي على كميات واعدة جدا من الغاز الصخري ذات جدوى نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السوائل، منوها إلى أن شركة أرامكو تعمل حاليا على تطوير هذه الموارد.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الأحساء للاستثمار 2019 الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية، في فندق إنتركونتيننتال الأحساء، والذي حضره أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدينة المهندس خالد الفالح وعدد من المسؤولين والسفراء.

مركز سياقة للسيدات

وأعلن الناصر عن بدء الشركة إنشاء أحدث مركز تدريب للنساء على السياقة في مجمع المبرز التابع لأرامكو السعودية، وأنه من المتوقع أن يدرب آلافا عدة من السيدات سنويا، منوها بما تزخر به الأحساء من موارد نفط وغاز لا نظير لها في العالم.

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الشرقية منطقة الخير

وقال الأمير سعود بن نايف إن المنطقة الشرقية منطقة الخير‏ كما أطلق عليها سابقا وما زالت وستظل مصدرا للخير في جميع المجالات، معولا على المستثمر السعودي سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها، بأن يبادر وأن يعمل ويكسب الفرص المتاحة والتي ستكون بلا شك قيمة مضافة لكل من يرغب أن يسهم في المستقبل المشرق لهذا الوطن.

مواكبة التحولات الكبرى

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المنتدى يأتي متواكبا مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، كما يتزامن موعده مع انعقاد موسم الشرقية، والذي يعكس الإقبال عليه ما تتمتع به الأحساء من مقومات سياحية برزت بشكل خاص بعد تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي واختيارها عاصمة للسياحة العربية.

وأضاف أن المنتدى في نسخته الخامسة يستشرف الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة الأحساء، ويؤكد أهمية الدور المأمول من القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة، منوها بالمزايا الاقتصادية والجغرافية للأحساء وثرواتها الطبيعية الهائلة، والدور الذي نهضت به في دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة.