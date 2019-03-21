شكرا لقرائتكم خبر عن 6000 باحث عن عمل في اليوم الأول ل«الإمارات للوظائف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يكتسب «معرض الإمارات للوظائف 2019»، أهمية متزايدةً على نطاقٍ واسع، بفضل مساهمته في تأسيس قوة عمل وطنية تتسم بالحماسة والالتزام والتفاني والكفاءة.

ويحظى الباحثون عن وظائف خلال فعاليات المعرض بفرصة قيّمة لاستكشاف مجموعة متنوعة من عروض وفرص العمل الجديدة، ومسارات التطوير المهني الفريدة، وذلك وسط إشادة واسعة من الجهات العارضة الجديدة، والتي شاركت كذلك في الدورات السابقة، بالجودة العالية للمرشحين لشغل الوظائف في الدورة 19 من المعرض.

شهد اليوم الأول من المعرض قيام أكثر من 6000 باحث عن عمل بتحميل سيرهم الذاتية عبر تقنية جديدة أتاحها المعرض خصيصاً لزواره هذا العام، تتضمن سواراً للمعصم بعدة خصائص إلكترونية، في حين أعلنت دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) أنها استلمت طلبات من نحو 400 متقدم.

ويشهد المعرض مشاركة العديد من الوزارات والهيئات الوزارية لأول مرة، وذلك ضمن إطار سعيها لاستقطاب أفضل المواهب الإماراتية إلى القوى العاملة في القطاع العام. وتشتمل قائمة الوزارات التي تشارك للمرة الأولى في المعرض على وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية التعليم.

فرص وظيفية واعدة

يؤكد منظمو المعرض أن المشاركة الواسعة للعديد من شركات القطاعين العام والخاص المشاركة لهذا العام، تسلط الضوء على وجود الكثير من الفرص المهنية والوظائف لحوالي 18 ألفاً من الباحثين عن العمل، والذين ستُتاح لهم فرصة استكشاف مختلف فعاليات المعرض لإيجاد وظائف تواكب تطلّعاتهم وأحلامهم.

وشهدت منصة حكومة دبي، في اليوم الثاني للمعرض زيارة لعدد من مديري العموم، وتوقيع عقود عمل، واتفاقيات، والعديد من الفعاليات والأنشطة البارزة، والمحاضرات والحلقات النقاشية.

والتقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع كل من المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وأحمد محجوب مصبح مدير عام جمارك دبي، وتبادل معهما الحديث عن سبل تعزيز مكانة الموارد البشرية الحكومية، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الدائرة لاستشراف مستقبل الموارد البشرية وتأهيل موظفي دوائر حكومة دبي للتعامل مع نتائج الثورة الصناعية الرابعة، كما التقى الفلاسي مع وفد من طلاب مدرسة حماية التابعة لشرطة دبي، الذين زاروا منصة وظائف دبي، وحثهم على تلقي العلوم النافعة، وتعزيز مهاراتهم لأنهم سيكونون قادة المستقبل.

شهدت منصة حكومة دبي في اليوم الثاني للمعرض، توقيع جمارك دبي عقود عمل مع 10 مواطنين للعمل لديها، حيث وقع عقود العمل محمد الغفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، بحضور عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وكان 6 مواطنين قد وقعوا أمس عقود عمل مع محاكم دبي ليصل عدد المواطنين الموقعين عقود العمل خلال يومين إلى 16 مواطناً. وقد ارتفع عدد الشواغر المعروضة في بوابة وظائف دبي ليصل إلى 614 شاغراً، إذ عرضت 45 دائرة من دوائر حكومة دبي المسجلة في البوابة، المزيد من الشواغر المتوفرة لديها، وتم تخصيص 200 وظيفة منها للخريجين الجدد من المواطنين، بمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، كما تم تخصيص 189 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات، وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في البوابة 348 حساباً، ووصل عدد طلبات التوظيف المقدمة عبر البوابة إلى 4915 طلباً حتى نهاية اليوم الأول من المعرض.

مركز تقييم الكفاءات

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لليوم الثاني على التوالي يشهد مركز تقييم الكفاءات الذي وفرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في منصة حكومة دبي إقبالاً كبيراً من المواطنين الباحثين عن عمل، الذين حرصوا على التعرف إلى قدراتهم، والوظائف التي تناسب مهاراتهم، حيث تم تقييم قدرات 150 شاباً ليصل عدد المواطنين الذين تم إجراء التقييم لهم خلال يومين إلى 294 مواطناً.

مذكرتا تفاهم

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بشأن وضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وذلك على هامش مشاركتهما في المعرض.

ووقع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في جناح الدائرة بمنصة حكومة دبي في المعرض.

كما وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ووقع المذكرة عائشة المحياس مدير إدارة القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد خليفة الفلاسي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والاستثمارات لدى دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في جناح الدائرة بمنصة حكومة دبي في المعرض.

«دبي للطيران المدني» تستقطب الكفاءات

تطلع هيئة دبي للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تعزيز استراتيجيتها للتوطين من خلال استقطاب الكفاءات المواطنة في مجال الطيران المدني.

حيث تقوم لجان مختصة بإجراء المقابلات للمتقدمين، وتقييم للكفاءات.

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: المشاركة فرصة كبيرة لنا لاستقطاب أبناء الإمارات والذين سيسهمون في بناء قطاع الطيران بإمارة دبي.

وأكد عبدالرحيم الملا المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي، أن مشاركة الهيئة في المعرض بشكل سنوي ترمي إلى منح المواطنين الموهوبين فرص التوظيف في قطاع الطيران المدني.

وقال حمد الجناحي مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة: نهدف إلى استقطاب الكوادر الوطنية الباحثة عن فرص العمل لتحقيق خطط التوطين في الهيئة.