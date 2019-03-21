شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من الشباب يتوقعون مواصلة نمو القطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشفت نتائج دراسة استقصائية أجرتها شركة أوليفر وايمان، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز العرب»، أن 84% من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتقدون أن القطاع الخاص سيواصل مسيرة نموّه خلال المرحلة المقبلة. وقد قدم أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (56%) آراء إيجابية حول أداء القطاع بشكل عام، حيث حظي القطاع بنسبة «تأييد» عالية، مقارنة بالدور المهيمن الذي يمارسه القطاع العام في العديد من الدول.
كما قيمت الدراسة متطلبات سوق العمل المستقبلية، ورصدت وجهات نظر جيل الشاب حول المساهمة المحتملة للقطاع الخاص، في مسيرة النمو الاقتصادي الشاملة.
وفي نفس السياق، يرى 40% من الشباب أن الشركات متعددة الجنسيات، ستكون السبب الأبرز لتحقيق النمو المستقبلي في القطاع الخاص، بينما يميل 25% منهم إلى الاعتقاد بأن هذا النمو سيستمد زخمه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالشركات الوطنية الكبرى والشركات الناشئة.
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