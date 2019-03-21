شكرا لقرائتكم خبر عن 292.4 مليون درهم أرباح واحة دبي للسيليكون 2018 بنمو 42% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، أن المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حققت نتائج نوعية خلال العام 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 576.9 مليون درهم، فيما بلغ صافي أرباح السلطة 292.4 مليون درهم مقارنة مع 205.7 مليون درهم للعام 2017، بزيادة 42.1%.

و أكد سموه أن إمارة دبي حققت وتحقق إنجازات اقتصادية مستدامة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كرّستها وثيقة الخمسين، الاستراتيجية التي أعلنها سموه مطلع العام، من خلال العمل على تنويع الاقتصاد ومواكبة الابتكار وتشجيع الاستثمار ودعم ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الأعمال التجارية.

اعتبر سموه أن مثل هذه النتائج تعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الإقليمية والعالمية بدبي، نظراً للمقومات العديدة التي تميّز الإمارة عالمياً كمنصة حيوية لإطلاق الشركات والمشاريع الناشئة المتميزة. وأثنى سموه على أهمية التجربة الرائدة للمناطق الحرة المتخصصة في دبي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور واحة دبي للسيليكون في دعم المسيرة الاقتصادية والتنموية لإمارة دبي، من خلال جذب العديد من الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي والتي تعتمد بشكل أساسي على اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن مدينة دبي تتمتع بالعديد من العوامل الجاذبة للاستثمار، يأتي في مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار، والبنية التحتية عالمية المستوى التي تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، واستقرار العملة، إضافة إلى التشريعات والقوانين الشفافة، والتسهيلات المقدمة لتأشيرات الإقامة الخاصة بالمستثمرين.

من جهته أكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدور المهم الذي تلعبه البيئة الحيوية المتكاملة التي توفر مختلف مقومات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال. وثمّن الزرعوني المساهمة الكبيرة للشركات الناشئة في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة وجذب أصحاب الاختصاص والمعرفة من كافة أنحاء العالم.

وأعلن الزرعوني أن واحة دبي للسيليكون، استقطبت العديد من الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، حيث وصل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع والتي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها إلى 2620 مقارنةً مع 2459 شركة خلال العام 2017 بزيادة 161 شركة وبنسبة ارتفاع بلغت 6%، وهو ما يؤسس لمجتمع أعمال مزدهر، يسهم في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالاستفادة من الخدمات والتسهيلات كالتي تقدمها سلطة واحة دبي للسيليكون.

ونظراً للبيئة الاقتصادية الجذابة التي تتمتع بها واحة دبي للسيليكون، تمكنت الواحة من استقطاب شركات ومبتكرين ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، وبلغت نسبة الشركات فيها من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 37% و 23% لأوروبا.

فيما وصلت نسبة الشركات الآسيوية إلى 33% تلتها الشركات من الأمريكتين 07% من إجمالي شركات الواحة. ويختص 81% من الشركات العاملة في واحة دبي للسيليكون في مجال التكنولوجيا، فيما تتوزع أنشطة بقية الشركات على قطاعات الخدمات التجارية وقطاعات خدمية أخرى.

وأشار الزرعوني إلى أنه على مستوى التوسعات، بلغت نسبة إنجاز مشروع «سيليكون بارك»، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون 87%، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثاني من عام 2019. ويشتمل المشروع على مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع وعلى شقق سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مرافق الحياة العصرية كالمطاعم والمقاهي ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومسارات الجري وركوب الدراجات، ومركز للتسوق ومساحة ركن سيارات تحت الأرض تتسع لأكثر من 2500 سيارة.

وضمن الاستثمارات الاستراتيجية، انتهت واحة دبي للسيليكون من بناء المرحلة السادسة من مشروع الوحدات الصناعية الخفيفة، واستقطبت العديد من الشركات ضمن المشروع، وقد بلغ حجم الاستثمارات في كافة مشاريع الوحدات الصناعية الخفيفة منذ تأسيس الواحة حوالي 324 مليون درهم تقريباً.

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وفي قطاع التعليم التكنولوجي، تم إطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، الجامعة الأمريكية للتعليم التقني، ب 500 مليون درهم، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى بنهاية الربع الأول 2020 بتكلفة 200 مليون درهم، وتشتمل منشآت أكاديمية بمساحة 30 ألف متر مربع، فيما يُتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023.

إنجاز مشاريع تطوير

أهم الاتفاقيات والشراكات التي عقدتها سلطة واحة دبي للسيليكون، كانت مع مجموعة جاكوار لاند روفر المحدودة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنشاء مقرها الإقليمي الجديد في الواحة، كما تم خلال العام افتتاح مركز الشرق الأوسط الجديد للابتكار التابع ل«أورانج بيزنس سيرفيسز»، والمقر الإقليمي التجاري للشركة في الواحة، والتي شهدت أيضاً افتتاح مركز الأعمال الفرنسي.

وباشرت واحة دبي للسيليكون، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«دي جي وورلد» لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التشغيل التجريبي لأول «تاكسي» ذاتي القيادة.

وافتتحت واحة السيليكون الحديقة المجتمعية الثانية (نورث بارك)، على مساحة 35,000 متر مربع.

ووقعت سلطة الواحة عقد استثمار مع تعاونية الاتحاد، لبناء مركز تجاري بتكلفة 94.44 مليون درهم، على مساحة 141,589 قدماً مربعة.

وتتقدم عمليات إنشاء مسجد جديد يتسع لأكثر من 600 مصلٍ. وعلى مستوى إنجاز المشاريع الجديدة، تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه والجامعة الطبية.كما تتقدم الأعمال الإنشائية في مركز تسوق «سيليكون مول» المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات فيه ، مليار درهم.

«ديتك» يدعم الاقتصاد بمليار درهم

يواصل مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» توفير مختلف التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وجذب المركز 1300 شركة ناشئة منذ تأسيسه عام 2015، منها 26 شركة ناشئة إماراتية.

ويجمع المركز تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة تختص 100 منها بالعمل على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مثل تقنية البلوك تشين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يدعم مركز «ديتك» الاقتصاد بأكثر من 3000 فرصة عمل خاصة للشباب وأصحاب الاختصاص، ما أسهم بتدفق مليار درهم لاقتصاد الإمارات. وفي ظل الخطط المدروسة للتوسع لتغطية مساحة إجمالية إضافية قدرها 5600 متر مربع، من المتوقع للمركز استقطاب حوالي 800 شركة ناشئة إضافية خلال السنوات الثلاث القادمة من 72 جنسية مختلفة.