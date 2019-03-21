«سكاي واردز» يطلق عرضاً خاصاً لعملاء «الإمارات» و«فلاي دبي»

أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن عرض خاص للأعضاء ، يتيح لهم مرونة أكثر لاستخدام أميالهم.

ويستفيد من العرض الأشخاص الذين يحجزون في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي حتى 31 مارس الجاري للسفر خلال الفترة من 10 أبريل (نيسان) 2019 وحتى 27 يونيو 2019 ومن 6 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2019.

وبموجب هذا العرض، يحصل الأعضاء على أميال سكاي واردز مضاعفة (200%) على أول تذكرة يقومون بحجزها خلال فترة سريان العرض، في حين يحصلون على الأميال المستحقة بالإضافة إلى ضعفي أميال سكاي واردز (200%) على التذكرة الثانية. كما يحصلون على الأميال المستحقة بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف الأميال (300%) على التذكرة الثالثة. ويمكن استبدال الأميال المكتسبة مقابل ترقيات أو تذاكر سفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.