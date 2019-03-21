تصريحات ترامب التشاؤمية وخسائر «فيديكس» تحول دون ارتفاع «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الأسهم الأمريكية تراجعاً في مُستهل تداولات الأمس، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية قد تستمر لأمد طويل، إضافة إلى خسائر شركة «فيديكس»، التي بدورها قللت من معنويات المستثمرين، في انتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي على لسان رئيسه جيرام باول.

وانخفض مؤشر داو جونز، في افتتاح التعاملات، 150 نقطة حيث. وتراجع ستاندر آند بورز بنسبة 0.4% نظراً للأداء السيئ لقطاعي الرعاية الصحية والمواد الأولية، في حين انخفض مؤشر ناسداك 0.2%.

وخسرت أسهم «فيديكس» للشحن أكثر من 5%، بعد أن حذَّر من نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي آلان جراف من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي، وأشار جراف في تقرير الشركة الفصلي إلى استمرار تباطؤ ظروف الاقتصاد العالمي وضعف اتجاهات نمو التجارة العالمية مستمرة، قائلاً:«يتضح هذا الأمر من الانخفاض السنوي في إيراداتنا من»فيديكس إكسبريس.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس سيرجيو إرموتي، إن هذه واحدة من أسوأ البيئات في الربع الأول على الإطلاق حيث تنخفض عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في ستة أشهر تقريباً، أمس، وقادت الأسهم الألمانية الخسائر مع انخفاض سهم «باير» لإنتاج الكيماويات 10% بعد حكم قضائي أمريكي جديد بشأن صلة مبيد رواندآب للحشائش بمرض السرطان. وقاد أيضاً انخفاض في أسهم شركات إنتاج السيارات تراجعاً نسبته 0.7% في المؤشر داكس الألماني. وحقق قطاع السيارات أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أشهر مسجلاً قفزة نسبتها 2.4%، الثلاثاء.

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كما تأثر المؤشر داكس سلباً بانخفاض سهم ميونيخ ري 1.3% بعد أن أصدرت الشركة توقعات حذرة للأرباح.

وخسر المؤشر فاينانشال تايمز 0.2% بعدما ضغط عليه تراجع أسهم الموارد 2% في أنحاء أوروبا.

آسيوياً، سجل المؤشر نيكاي مكاسب محدودة، خلال تعاملات جلسة أمس، بينما هوى سهما سوني ونينتندو بعد أنباء عن تدشين جوجل أنشطة ألعاب.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.2% إلى 21608.92 نقطة بعد أن تراجع في التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى من المتوسط المتحرك في 25 يوماً عند 21420.48 نقطة.

يُذكر أنَّ الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عامة

وزاد المؤشر توبكس 0.3% لينزل إلى 1614.39 نقطة. (وكالات)