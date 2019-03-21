«طيران الإمارات» تزيد عدد رحلاتها المنتظمة إلى القاهرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أمس عن عزمها زيادة عدد رحلاتها بين دبي والقاهرة، وذلك بإضافة 4 رحلات أسبوعياً إلى خدمتها الحالية التي تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، وذلك اعتباراً من 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة، كما الحالية، بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ، في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في السياحية مع مسافات رحبة بين الصفوف تسمح بتمديد الساقين براحة تامة. وسوف تضيف الرحلات الجديدة 1416 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا: «تعد القاهرة من أشهر الوجهات التي نعمل عليها وأكثرها جذباً لرجال الأعمال والسياح على السواء. وسوف توفر زيادة الرحلات لعملائنا، مرونة أكبر في اختيار مواعيد رحلاتهم، وتتيح لهم مزيداً من السهولة في مواصلة سفرهم عبر دبي إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة. لقد شهدنا ولا نزال طلباً متنامياً على تجربة طيران الإمارات، حيث زاد معدل ملاءة المقاعد على هذا الخط على 90 في المئة.». وسوف توفر الرحلات الأربع الجديدة زيادة قدرها 160 طناً أسبوعياً في طاقة الشحن على خط دبي- القاهرة في الاتجاهين، تضاف إلى الطاقة الحالية التي تزيد على 800 طن أسبوعياً، ما يتيح للشركات والمنتجين المصريين فرصاً أوسع لتصدير منتجاتهم. وكانت «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، قد نقلت خلال عام 2018 أكثر من 35750 طناً على خط دبي القاهرة، منها 19750 طناً صادرات مصرية و16 ألف طن من الواردات. وتشكل الفواكه والخضراوات الطازجة نحو 90% من الشحنات الصادرة من القاهرة