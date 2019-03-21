70 وزيراً و500 رئيس تنفيذي في مؤتمر الطاقة العالمي

أكد سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، عزم دولة الإمارات على تتويج دورها المتزايد وقيادة الجهود العالمية للتصدي لتحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل أكثر ازدهاراً لقطاع الطاقة، مع استضافة فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

شدد المزروعي على حرص اللجنة التنظيمية للمؤتمر على تقديم النسخة الأكثر فعالية في تاريخ المؤتمر وخلق تأثير مستدام يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كلاعب أساسي في مشهد الطاقة العالمي، وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافته وزارة الطاقة والصناعة أمس، حيث أطلع الوزير الحضور على آخر التطورات المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة المؤتمر، كما استعرض برنامج المؤتمر الذي يقام تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار»، وأشار إلى أن إمارة أبوظبي ستحتضن خلال المؤتمر أبرز الجهات الفاعلة عالمياً من مختلف قطاعات الطاقة، بما في ذلك قادة الحكومات والقطاع من قارتي آسيا وإفريقيا، والمستثمرون ورواد الأعمال والمبتكرون والخبراء والطلاب.

معروض النفط

وفي رده على سؤال حول ما يشاع عن حدوث نقص في المعروض من النفط بالأسواق خلال الفترة المقبلة، قال:«ليس الآن أوان الحديث عن حدوث نقص في المعروض، حيث شهدنا مؤخراً زيادة في المعروض، ونأمل أن نرجع إلى المستويات السابقة، ولقد جرى الاجتماع مؤخراً في العاصمة الأذرية باكو والتأكيد على أهمية الالتزام بالخفض.

ولفت إلى أن مشروع محطات الطاقة النووية في براكة يسير حسب الجدول الموضوع من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

Advertisements

الدولة الأكثر ابتكاراً

وأشار المزروعي إلى أن برنامج المؤتمر يرتكز حول مفهوم الابتكار، وما يجسد أهداف دولة الإمارات بأن تصبح الدولة الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول العام 2021، ومن هذا المنطلق تتنوع مواضيع المؤتمر حول التحول الرقمي والاقتصاد الهيدروجيني، والحد من الانبعاثات الكربونية، وقواعد البيانات المتسلسلة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي لإيجاد حلول لتحديات الطاقة، كما ستنضم أفضل 100 شركة ناشئة في مجال تحول الطاقة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتها وخدماتها في مركز الابتكار.

وأوضح أن مؤتمر الطاقة العالمي يشكل منصة الحوار العالمية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر إلى جانب المواطنين المهتمين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم لبحث قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي، وتوقع المزروعي مشاركة أكثر من 160 متحدثاً رفيعي المستوى في فعاليات المؤتمر، وأكثر من 70 وزيراً و 500 رئيس تنفيذي لشركات تعمل في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم، حيث سيناقشون جميع التحديات والفرص التي يواجهها العالم، وذلك عبر مشاركة أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وتوقعات القطاع.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «نحن فخورون باستضافة مؤتمر الطاقة الرابع والعشرين في دولة الإمارات والذي سينعقد في سبتمبر بأبوظبي. ونحن متفائلون بالجهود التي تم بذلها لهذا اليوم لجعل هذا الحدث بمستوى عالمي. يركز برنامج المؤتمر على البحث عن طرق جديدة للابتكار وإدارة «معضلة الطاقة» وجميع التحديات والفرص المستقبلية التي يواجهها العالم».

وزير الطاقة: «نوبك» يؤثر في المنتج الأمريكي

رأى وزير الطاقة أن ما يعرف بتشريع «نوبك» سيؤثر في إعادة توازن سوق النفط ومنتجي الخام الصخري الأمريكي، بحسب ما نقلت «رويترز». وتوقع من جانب آخر أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من اتفاق تعاون طويل الأمد مع الشركاء من خارج المنظمة في يونيو /حزيران. وأضاف المزروعي في المؤتمر الصحفي أن الإمارات ملتزمة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة مئة بالمئة في الأشهر المقبلة، وقال: «ملتزمون بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة 100% في الأشهر المقبلة».