شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على إنشاء 3 مصانع جديدة في مجال التعدين بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة
أكد المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن إمارة الفجيرة تحوز موارد وقدرات تعدينية متنوعة خلقت فرصاً واعدة للصناعة التعدينية، مشيراً إلى أن إدارته تمكنت من توقيع اتفاقيات لإنشاء 3 مصانع جديدة في المجال التعديني حتى الآن منها مصنعان لكلنكر الأسمنتي وثالث لصناعة قضبان البازلت، لافتاً إلى أن الفجيرة تزخر بالفرص الجاذبة للاستثمار في الصناعة التعدينية التي توفر بدورها فرص عمل واسعة مع تأكيد حرص المؤسسة على الاهتمام بسلامة ونظافة البيئة، مشيراً إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية الفجيرة صاغت معايير صارمة للمحافظة على البيئة في ظل التوجه للتصنيع التعديني.
صرح بذلك على هامش انعقاد الجلسة الأخيرة لملتقى الفجيرة الدولي السابع للتعدين الذي اختتم أعماله مساء أمس، حيث أوصى المشاركين بدعوة الدول العربية لحث الشركات العاملة في قطاع التعدين واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في الصناعات المرتبطة بالقطاع مع المحافظة على البيئة، وضرورة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التعدين على الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع ريادة الأعمال وخلق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، وتعزيز دور الصناعات التعدينية للرفع من القيمة المضافة لقطاع التعدين، وأهمية استخدام الأساليب والنظم الحديثة لإدارة وتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت التعدينية وتطبيق معايير ISO 50 001.
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