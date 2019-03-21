«أفايا» تؤسس مركزاً لخبرة العملاء في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أفايا» القابضة أمس، عن بناء علاقة طويلة الأمد مع مركز دبي التجاري العالمي، من خلال افتتاح مركز خبرة عملاء في «ون سنترال»، في قلب دبي، ليكون المركز بمثابة نموذج على أحدث التطورات في ميادين الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعرّفات البيومترية الحيوية وسلسلة الكتل، وعلى حلول التعاون. وسيعمل كمركز اختبار لشركاء أفايا وعملائها من جميع أنحاء العالم، ممن يتطلعون إلى تطوير حلول عالمية المستوى لتلبية احتياجات الأعمال والتحديات الأكثر إلحاحاً.

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وقال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «نحن على ثقة بأن هذا المشروع التطويري الطموح سوف يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال تساعد الشركات على تسريع مسار نموها ونطاقها الجغرافي».

على الرغم من أن الشركات هي التي كانت تقليدياً تدفع إلى إدماج تقنيات جديدة في مسار خدمة العملاء وتمكين الموظفين، إلاّ أنّ ثمّة نقلة نموذجية طرأت على هذا الأمر في السنوات الأخيرة. ووفقاً لتقرير حديث أصدرته أفايا، فإنّ ما يقرب من نصف المستهلكين (48%)، يأملون من المؤسسات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها وخدماتها، و71% منهم يرغبون في استخدام تقنيات تحليل الصوت أو المعرّفات البيومترية الحيوية كوسيلة لمصادقة آمنة.

وقال نضال أبو لطيف، رئيس أفايا العالمية: «اليوم، عملاؤنا هم الذين يتوقون للاستفادة من التقنيات المتطورة، ودفع مسيرة تطور الاتصالات والتعاون. ونحن من جهتنا ندرك جيداً هذا الأمر، وبوصفنا مؤسسة تتمحور حول العملاء، فإننا ندعم هذا النهج الابتكاري القائم على الاسترشاد بملاحظاتهم، من أجل ابتكارات تمكّن عملاءنا وتعزّز أداءهم. هذا لا يعني فقط أن نجعل مراكزنا للبحث والتطوير أقرب إلى عملائنا من أي وقت مضى، بل وأن نشركهم بنشاط في عملية التفكير وتصميم الحلول التي تساعد في خدمة العميل الذكي وتشكيل خبرات الغد».