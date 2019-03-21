1200 وحدة سكنية مبيعات «الممشى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألف»، أن مبيعات وحدات مشروعها المتميز «الممشى» قد فاقت حاجز ال 1200 وحدة سكنية، وأن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة «ألف»: إن الثقة المتنامية التي تحظى بها المجموعة والمشاريع المنطوية تحت مظلتها من قبل عملائنا من المستخدمين النهائيين والمستثمرين ساعدتنا على جذب المزيد من المشترين لمشروع الممشى التي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم، والذي يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوه من المركبات.

Advertisements

وأضاف عطايا أن كافة العمليات الإنشائية والإنجاز للمرحلة الأولى من مشروع الممشى متعدد الاستخدامات بمنطقة الجرينة بالشارقة تسير حسب الجدول الزمني المحدد سابقاً، حيث جاري العمل على الانتهاء من المباني السبعة الأولى بحلول ديسمبر 2020، وسيتم تسليم ثمانية مبانٍ للمشترين في يونيو 2021».

ويتمتع مشروع الممشى بموقع استراتيجي متميز في قلب الطرق السريعة لإمارة الشارقة يضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3 ملايين قدم مربعة، وستبلغ مساحة المباني 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.

ويقدم المشروع خيارات متعددة من الوحدات السكنية تشمل استوديو وشققا من غرفة وغرفتين وثلاثة غرف نوم. ويقدم الممشى مجموعة من الخدمات والمرافق التي تعتبر الأولى من نوعها في الشارقة بما في ذلك مواقف منفصلة مخصصة في الجزء السفلي للسكان ومرتادي التسوق. وسيستمتع سكان وزوار الممشى بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق المجتمعية المتطورة بما في ذلك برك السباحة والنادي الصحي وصالة ألعاب رياضية وممرات لممارسة رياضة المشي ودور حضانة ومركز ترفيه عائلي ومنطقة مخصصة للأطفال ومناطق تسوق وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

ويوفر الممشى لساكنيه مواقف سيارات تحت الأرض مع مصعد الوصول إلى الطوابق السكنية. ويعد مشروع الممشى أول مشروع خال من المركبات في الشارقة، حيث سيتم ركن المركبات في المستويات السفلى، على أن يستخدم الزوار والمقيمون وسائل النقل العمودية مثل المصاعد والسلالم المتحركة للوصول إلى الطوابق التجارية أو السكنية.