«الشرق للاستثمار» و«ماريوت إنترناشونال» تطلقان «الألف رزدنسز»

أعلنت شركة الشرق للاستثمار عن توقيعها عقداً مع ماريوت إنترناشونال لطرح أول وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية «دبليو هوتلز» في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في دبي، من خلال الترويج لمشروعها الفاخر «الألف رزدنسز» بالاسم التجاري الجديد.

تعني الاتفاقية التي وقّعت خلال معرض MIPIM العقاري بمدينة كان الفرنسية، أن هذا المشروع الذي بلغت استثماراته أكثر من 3 مليارات درهم ويقع ضمن الهلال الغربي لنخلة جميرا (أكبر جزيرة صناعية في العالم وإحدى الوجهات السياحية الشهيرة في دبي)، سيحمل سمات وطراز العلامة التجارية الفريدة، وسيشتمل على الخدمات ووسائل الراحة والرفاهية التي اشتهرت بها، حيث سيتيح للمقيمين فيه فرصة العيش بنمط «دبليو» الفاخر كل يوم. وسيبدأ ملاك الوحدات السكنية في المشروع الانتقال إلى مساكنهم خلال العام 2019.

يضم المشروع المميز، الواقع بالقرب من فندق «دبليو دبي- ذا بالم»، مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تشمل ثمانية من أفخم المجمعات تضم 104 وحدات سكنية فريدة تتراوح أسعارها بين 15 و85 مليون درهم. كما يتضمن مشروع «دبليو رزدنسز دبي- ذا بالم» خمس وحدات سكنية مستقلة على طراز «بنتهاوس» مزودة مداخل استقبال ومصاعد مستقلة، فضلاً عن 15 جاردن رزدنسز، زود كل منها بحديقة خاصة تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وبحوض سباحة، علاوة على 84 وحدة سكنية بانورامية بمعدل وحدتين سكنيتين فقط في كل طابق.

وقال محمد علي الشهري، عضو مجلس إدارة الشرق للاستثمار: «تأتي الاتفاقية الموقعة مع ماريوت إنترناشونال في إطار جهودنا المتواصلة لتلبية احتياجات زبائننا المتنامية والمتطورة، والذين أصبحوا يسعون بشكل متزايد إلى التمتع بمستويات عالية من الفخامة والرقي. وسيستمتع قاطنو وحداتنا بخدمات ومزايا حصرية لا تتيحها سوى العلامة التجارية «ذا دبليو رزدنسز» على المستويين المحلي والدولي. نتطلع دوماً إلى ابتكار وجهات لا مثيل لها في عالم الضيافة الراقية والرفاهية الفائقة، وبما يتجاوز أعلى المستويات العالمية».