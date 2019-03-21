متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أقرت عمومية «الدار العقارية» المنعقدة أمس، 14% أرباحاً نقدية على المساهمين بما يعادل 14 فلساً من رأس المال عن عام 2018.

* أوصى مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% من رأس مال الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 21 إبريل المقبل بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

* تعقد الشركة العالمية القابضة اجتماعاً للجمعية العمومية في 10 إبريل المقبل، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018، والموافقة على زيادة أسهم رأس مال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية بزيادة من 510 ملايين درهم إلى 1.821 مليار درهم بمقدار 1.3 مليار درهم من خلال إصدار 1.31 مليار سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم.

* أقرت عمومية «مصرف السلام البحرين» توزيع أرباح بنسبة 3.5% نقداً و3.5% منحة بقيمة إجمالية تصل إلى 14.98 مليون دينار بحريني.

* يعقد مجلس إدارة «دريك آند سكل» اجتماعه يوم 24 مارس الجاري، لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة ليحل محل العضو المستقيل.

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* اعتمـــد مجلـــس إدارة «الخليـــــج للملاحة» البيانات المالية لعام 2018 وتعيين مصطفى خريبة كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت و آجيت جوشي في لجنة التدقيق.

* وقّعت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومقرها لندن، اتفاقية بغرض التعاون المشترك لإثراء معارف وقدرات أعضاء الجهتين.

* طلبت شركة الاتحاد للقطارات من شركات المقاولات تقديم عروضها للمناقصة على عقد أنظمة دمج وتكامل السكك الحديدية في المرحلة الثانية من شبكة قطارات الاتحاد.

* اختتمت فعاليات معرض دبي الدولي للأخشاب 2019 مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي بنجاح كبير. وتشير التقارير إلى ارتفاع أعداد زوار المعرض الذي استمر 3 أيام، إلى7300 زائر، كما أنه سجل صفقات تجارية تقارب قيمتهاالـ70 مليون دولار(256.9 مليون درهم).

* أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع وناسداك دبي برنامج توعية مشتركاً لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بتداول المشتقات.

وفي هذا الإطار تم بالتعاون بين الهيئة والبورصة عقد ندوة توعية في مقر الهيئة بدبي تناولت الأصول القابلة للتداول مع التركيز بشكل أساسي على العقود المستقبلية للأسهم وكذلك عقود الخيارات.