عمومية «اتصالات» تعتمد توزيع 40% عن النصف الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

صادقت الجمعية العمومية ل«مجموعة اتصالات» خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته أمس، بمقر الشركة في أبوظبي، على اقتراح مجلس إدارة «مجموعة اتصالات» بتوزيع أرباح إجمالية على المساهمين، بواقع 80 فلساً عن السهم الواحد عن السنة المالية 2018 كاملة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 52,4 مليار درهم، بينما وصلت الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، إلى 8,6 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 2,4%. كما صادقت الجمعية العمومية على رفع القيد عن تصويت المساهمين الأجانب.

وأكد عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات» أن رحلة «اتصالات» في العام 2018 كانت امتداداً للنجاحات السابقة، نحو تحقيق رؤية «مجموعة اتصالات» ل«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وذلك من خلال تعزيز الأعمال الرئيسية، وإثراء محفظة الخدمات الرقمية، والتنويع في العوائد من خلال فرص النمو الجديدة، إضافة إلى بذل المجموعة جهوداً استثنائية، في إطار تعزيز مكانتها الريادية والارتقاء بالكفاءة التشغيلية.

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وأكد السويدي أن «مجموعة اتصالات» واصلت تحقيق أداء مالي جيد، فضلاً عن المحافظة على تصنيفها الائتماني المرتفع، مما يعكس جهودها الدؤوبة نحو تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، وهو ما دفع إلى اقتراح توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد، عن النصف الثاني من العام 2018، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 80 فلساً عن السنة كاملة.

ويمثل عائد توزيع الأرباح ما نسبته 4,7%، إضافة إلى توزيع أرباح بنسبة 81%، مشيراً إلى جهود «اتصالات» في تعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال رفع القيود عن حقوق التصويت للمساهمين الأجانب.

من جانبه أشار المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات»، إلى التقدم الملحوظ الذي تمكّنت «اتصالات» من تحقيقه في المجال الرقمي، وتطوير نموذجها التشغيلي، وتعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء، مؤكداً في كلمته أن عملية تعزيز محفظة أعمال «مجموعة اتصالات»، كانت من أهم الأهداف التي حرصت «اتصالات» على تحقيقها خلال العام 2018، منوهاً في هذا السياق بتمكّن المجموعة من الحفاظ على زخم الأعمال الإيجابي في معظم عملياتها الدولية الرئيسية، والمحافظة على الأعمال التي تضمن تكامل المجموعة وخلق قيمة مضافة لها، لافتاً إلى وصول «مجموعة اتصالات» إلى محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يشكل إنجازاً مهماً يضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية، وفي مقدمة العلامات التجارية الإقليمية في قطاع الاتصالات.

كما أضاف العبدولي أن «مجموعة اتصالات» تعمل اليوم في 15 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 141 مليون مشترك، لافتاً في هذا السياق إلى أن التقنيات التي تقدمها المجموعة تمكّن من تقريب الأفراد والمجتمعات محلياً وعالمياً، وقد كان هذا المحفز الرئيسي لإطلاق منصة «معاً» التي تجسد مقدرة التكنولوجيا على تعزيز تواصل الأفراد، وإثراء تفاعلاتهم وتجاربهم. وأردف أن المجموعة حققت خلال العام 2018، إيرادات موحدة وصلت قيمتها إلى 52,4 مليار درهم، وأرباح صافية موحدة وصلت إلى 8,6 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2,4%، وجاء ذلك الأداء القوي على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانخفاض قيمة العملة في بعض الأسواق التي توجد فيها المجموعة، علاوة على تصاعد حدة المنافسة وبعض الضغوط التنظيمية.