أذربيجان تبدأ بناء «بذور المستقبل» في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت أذربيجان عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي» يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك في أعقاب تسلمها لقطعة الأرض المخصصة لبناء الجناح وتدشين الأعمال في الجناح المستوحى من الطبيعة في صبيحة ذات اليوم.

أقيم حفل التدشين في الموقع المخصص للجناح الأذربيجاني في «إكسبو 2020 دبي» بحضور المفوض العام أنار الاكبروف، مساعد النائب الأول للرئيس ومدير مركز حيدر علييف؛ ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وأطلق الاكبروف رسمياً أعمال تشييد الجناح الأذربيجاني برفقة طفلين من أذربيجان، تأكيداً على الدور الحيوي الذي ستلعبه أجيال المستقبل في التنمية المستدامة.

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وقال أنار الاكبروف: «نفخر بتدشين الأعمال الإنشائية لتشييد جناحنا في إكسبو 2020 دبي. والذي سيتيح لزواره فرصة إدراك دورهم في التأثير على المنظومات البيئية والاجتماعية من حولهم. وسيتمتع الجناح بتصميم شفاف يغمره النور، وسيزخر بالعديد من الفعاليات المتميزة وفرص الالتقاء والتعارف، تماماً كما هو الحال في بلدنا!».

وفي مساء ذلك اليوم، استضاف القائمون على تصميم جناح دولة أذربيجان في إكسبو 2020 دبي حفل استقبال في مطعم «ذا هاوس أوف أذربيجان» في دبي بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين من عدة بلدان.

واختار القائمون على التصميم اسم «بذور المستقبل» شعاراً رسمياً للجناح الأذربيجاني، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم.

يستوحي الجناح تصميمه المعماري من عنصرين طبيعيين هما الشجرة والورقة، وهو مصمم ليوفر لزوار الحدث العالمي وجهة مثالية للتفكير في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة.